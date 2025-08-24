Лишка о том, в какие города России приятнее всего приезжать: «У каждого свои привлекательные стороны. Есть мегаполисы – Москва и Петербург. Очень нравится Казань, Владивосток»
– О знакомстве с городом. Нередко хоккеисты ограничивают знание города ареной, местом проживания и магазином… Вы за 6 лет, наверняка, хорошо Череповец изучили?
– Думаю, я уже наполовину местный (улыбается), много что видел и знаю. За эти годы в Череповце многое изменилось, что-то новое построилось.
Советский проспект в центре города преобразился. Набережную построили, торговый центр… Мне очень нравится Тропа здоровья недалеко от моего дома, люблю там гулять.
– В какие российские города приятнее всего приезжать?
– У каждого города есть свои привлекательные стороны. Есть огромные города, мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург. Очень нравится Казань, Владивосток тоже.
Есть много красивых городов. Да и дома, в Череповце, приятно себя чувствую, – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.