Лишка о том, в какие города России приятнее всего приезжать: «У каждого свои привлекательные стороны. Есть мегаполисы – Москва и Петербург. Очень нравится Казань, Владивосток»

Адам Лишка рассказал, в какие российские города ему приятнее всего приезжать.

– О знакомстве с городом. Нередко хоккеисты ограничивают знание города ареной, местом проживания и магазином… Вы за 6 лет, наверняка, хорошо Череповец изучили?

– Думаю, я уже наполовину местный (улыбается), много что видел и знаю. За эти годы в Череповце многое изменилось, что-то новое построилось.

Советский проспект в центре города преобразился. Набережную построили, торговый центр… Мне очень нравится Тропа здоровья недалеко от моего дома, люблю там гулять.   

– В какие российские города приятнее всего приезжать?

– У каждого города есть свои привлекательные стороны. Есть огромные города, мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург. Очень нравится Казань, Владивосток тоже.

Есть много красивых городов. Да и дома, в Череповце, приятно себя чувствую, – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
