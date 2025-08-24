Лишка о верности «Северстали»: «Хочется что-то крупное сделать с этой командой. Очень хочу, чтобы удалось пройти первый раунд плей-офф, и не только первый. Это дает мне огромную мотивацию»

Адам Лишка объяснил причины своей верности «Северстали».

Форвард готовится к седьмому сезону в составе череповецкого клуба.

– Шесть лет в Череповце. В чем причина такой верности «Северстали»?

– Хочется, чтобы получилось что-то крупное сделать с этой командой, в которой я играю уже седьмой сезон.

У нас давно не выходит пройти первый раунд плей-офф, и я очень хочу, чтобы это удалось. И не только первый раунд. Это дает мне огромную мотивацию, – сказал капитан «Северстали » Адам Лишка .