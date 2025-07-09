Лишка о России: «У русских и словаков менталитет не особо отличается, мне было легко адаптироваться. Болельщиков из Череповца люблю и уважаю»

Адам Лишка заявил, что не испытывал трудностей при адаптации к жизни в России.

– Ты уже шесть лет провел в России. Можешь ли ментально назвать себя русским?

– Менталитет у русских и словаков не особо отличается. Поэтому мне было легко адаптироваться.

– Многие болельщики называют тебя самым правильным легионером в КХЛ. Ты много лет играешь в одной команде, выучил русский. Тебе приятно такое внимание и уважение?

– Конечно, приятно. Я очень люблю и уважаю болельщиков из Череповца. Они всегда поддерживают меня, что дает мне силы выкладываться в матчах за «Северсталь», – сказал словацкий форвард череповецкого клуба Адам Лишка.

Лишка о новом контракте с «Северсталью»: «Вопроса о деньгах не было. Я приехал в Череповец в 19 лет, хочется здесь что-нибудь выиграть»