Покотило о «Сочи»: «Стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина. Важно попадать в плей-офф не раз в несколько лет, а регулярно»
Вадим Покотило заявил, что «Сочи» будет стремиться вернуться в плей-офф.
«Сочи» уже шесть лет не играл в плей-офф, и перед нами стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина.
Причем важно туда попадать не раз в несколько лет, а на регулярной основе.
Да, в КХЛ серьезно выросла конкуренция, но нам необходимо сделать все возможное, чтобы по итогам регулярного чемпионата пробиться в плей-офф», – сказал заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям.
