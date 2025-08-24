Покотило о «Сочи»: «Стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина. Важно попадать в плей-офф не раз в несколько лет, а регулярно»

Вадим Покотило заявил, что «Сочи» будет стремиться вернуться в плей-офф.

«Сочи » уже шесть лет не играл в плей-офф, и перед нами стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина.

Причем важно туда попадать не раз в несколько лет, а на регулярной основе.

Да, в КХЛ серьезно выросла конкуренция, но нам необходимо сделать все возможное, чтобы по итогам регулярного чемпионата пробиться в плей-офф», – сказал заместитель генерального директора клуба по хоккейным операциям.