  • Илья Крикунов об Игоре Григоренко: «Он вполне может работать «серым кардиналом», руководить «Сочи» из тени. Все перестроить будет сложно, может, и не нужно»
0

Илья Крикунов сказал, что Игорь Григоренко может быть серым кардиналом в «Сочи».

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Утверждается, что он должен будет уйти в отставку с поста гендиректора «Сочи». 

«Рано делать выводы по работе Григоренко в «Сочи», он только приступил к работе. Если бы он отработал полгода-год, то можно было бы говорить о какой-то потере, мы не успели посмотреть его в деле.

Понятно, что при нем уже пригласили тренера, подписали каких-то игроков, с кем-то расстались. Это все решалось совместно с Игорем и тренерами. Возможно, что «Сочи» ждет вторая перестройка за лето. Зависит от того, кого пригласят на его должность. Состав все равно сформирован и осталось не так много до начала чемпионата.

Движение в сторону дальнейшего развития уже сделано, все перестроить будет сложно. Может быть, оно и не нужно. Команда начнет сезон по системе, выстроенной Григоренко, а дальше, может, что-то изменится. Игорь вполне может работать, «серым кардиналом». Официально его уберут с должности, но он все равно будет руководить командой из тени.

Пока он сам не знает, что и как дальше будет. Неприятная для него новость. Может быть, Григоренко чист и его слова, что под Россию «копают» – правдивы. Все возможно, потому что в мире «любят» нашу страну и российских игроков. Не удивлюсь такому сценарию.

Возможен ли уход Владимира Крикунова в связи с отстранением? Это лето очень интересное. Выгоняют и игроков, и тренеров. Может быть все, что угодно, ничему не удивлюсь, но все же не нужно что-то менять, Крикунов хорошо работает с молодежью, в «Сочи» у него должно получиться», – сказал бывший игрок «Сочи». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
