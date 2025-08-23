Величкин о возможном уходе Игоря Григоренко из «Сочи»: «Как это повлияет на команду, сказать сложно. Готов его заменить»
Геннадий Величкин готов заменить Игоря Григоренко в «Сочи».
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Утверждается, что он должен будет уйти в отставку с поста гендиректора «Сочи».
«Как это повлияет на команду, сказать сложно. В случае чего готов его заменить», – сказал бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга».
