Величкин о возможном уходе Игоря Григоренко из «Сочи»: «Как это повлияет на команду, сказать сложно. Готов его заменить»

Геннадий Величкин готов заменить Игоря Григоренко в «Сочи».

Ранее сообщалось , что бывший хоккеист отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Утверждается, что он должен будет уйти в отставку с поста гендиректора «Сочи ».

«Как это повлияет на команду, сказать сложно. В случае чего готов его заменить», – сказал бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга ».