Назар о контракте с «Чикаго» на 7 лет и 46,2 млн долларов: «Решение далось легко. Не думаю, что для меня что-то изменится. Я по-прежнему очень мотивирован»

Фрэнк Назар считает, что новый контракт с «Чикаго» его не изменит.

21-летний нападающий заключил новый контракт с «Блэкхокс» на 7 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,6 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27.

В сезоне-2024/25 американец провел 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (12+14) баллов.

Также он выиграл ЧМ-2025 в составе сборной США, набрав 12 (6+6) очков в 10 играх на турнире.

«Не думаю, что для меня что-то изменится. Я по-прежнему очень мотивирован. Хочу быть лучшей версией себя.

Когда все складывается в единое целое, легко смотреть на вещи в долгосрочной перспективе. Я понимаю, что могу провести в «Чикаго » много лет. Это тот город и та команда, где я хочу играть. Так что решение далось легко», – сказал Назар .