Рашевский о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» вышел биться и побеждать. Обыграть чемпиона очень ценно, для этого не нужна дополнительная мотивация»
Команда под руководством Ги Буше обыграла ярославский клуб со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Кубка Блинова.
– Было ощущение, что шла игра плей-офф. Отчего шел такой настрой у «Авангарда» и «Локомотива»?
– Я могу сказать, что на чемпиона прошлого сезона не нужна дополнительная мотивация, и очень ценно обыграть такую команду.
Мы вышли заряженные, да, где-то провалили второй период, но в третьем смогли переключиться, сделали правильные выводы и забили свои голы.
– В прошлом сезоне вы не играли за «Авангард». Но почувствовали, что здесь особое отношение к «Локомотиву»?
– Да, это еще с самых первых собраний идет. Все разговоры были только о выводах из прошлого сезона, об итогах плей-офф, о том, почему проиграли «Локомотиву». Не хватило ведь совсем чуть-чуть.
Нам привели статистику, в чем Ярославль был сильнее всех в лиге. И мы сделали выводы, хотим быть сильнее, работаем над этим. И сегодня вышли с жестким настроем биться и побеждать, – сказал нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский.