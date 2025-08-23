Рашевский о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» вышел биться и побеждать. Обыграть чемпиона очень ценно, для этого не нужна дополнительная мотивация»

Дмитрий Рашевский оценил победу «Авангарда» над «Локомотивом» в предсезонке.

Команда под руководством Ги Буше обыграла ярославский клуб со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Кубка Блинова.

– Было ощущение, что шла игра плей-офф. Отчего шел такой настрой у «Авангарда» и «Локомотива»?

– Я могу сказать, что на чемпиона прошлого сезона не нужна дополнительная мотивация, и очень ценно обыграть такую команду.

Мы вышли заряженные, да, где-то провалили второй период, но в третьем смогли переключиться, сделали правильные выводы и забили свои голы.

– В прошлом сезоне вы не играли за «Авангард». Но почувствовали, что здесь особое отношение к «Локомотиву»?

– Да, это еще с самых первых собраний идет. Все разговоры были только о выводах из прошлого сезона, об итогах плей-офф, о том, почему проиграли «Локомотиву». Не хватило ведь совсем чуть-чуть.

Нам привели статистику, в чем Ярославль был сильнее всех в лиге. И мы сделали выводы, хотим быть сильнее, работаем над этим. И сегодня вышли с жестким настроем биться и побеждать, – сказал нападающий «Авангарда » Дмитрий Рашевский .