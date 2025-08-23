Ги Буше о 3:0 с «Локомотивом»: «Авангард» нахватал удалений в начале, перестроился, 3-й период был великолепным. С первого дня готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Локомотивом» в предсезонной игре.

Омский клуб обыграл команду тренера Боба Хартли со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Кубка Блинова.

«Три разных периода было. В первом мы нахватали удалений, соперник владел инициативой. Во втором «Локомотив » доминировал, мы не так грамотно распоряжались шайбой, отбрасывались, они нас изматывали.

Но хорошо, что в третьем периоде мы перестроились и уже были лучше. Изменили схемы, внесли корректировки, перестроились и психологически, и эмоционально. Считаю, что третий отрезок был просто великолепным в нашем исполнении.

Сегодня мы увидели много позитивных вещей, которые входят у наших ребят в привычку. С первого дня мы готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф», – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .