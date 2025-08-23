«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)
«Авангард» заключит договор с Джованни Фьоре на один сезон.
Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшее время омский клуб официально объявит о соглашении с канадским нападающим.
29-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард» Фьоре набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина он добавил 1 (0+1) балл в 13 играх.
Ранее сообщалось, что канадец уйдет из клуба, так как омичам будет трудно вписать его в потолок зарплат.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
