«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)

«Авангард» заключит договор с Джованни Фьоре на один сезон.

Об этом сообщает «Чемпионат». В ближайшее время омский клуб официально объявит о соглашении с канадским нападающим.

29-летний игрок перешел в омский клуб из «Адмирала» по ходу минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярном чемпионате за «Авангард » Фьоре набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина он добавил 1 (0+1) балл в 13 играх.

Ранее сообщалось , что канадец уйдет из клуба, так как омичам будет трудно вписать его в потолок зарплат.