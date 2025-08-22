Мишуров о решении остаться в «Авангарде»: «Не то что мнение поменял, просто сначала неправильно понял информацию. Для меня важна объективная конкуренция»

Андрей Мишуров рассказал, почему передумал уходить из «Авангарда».

Прошлый сезон голкипер провел в «Адмирале» на правах аренды. На его счету было 52 матча с учетом Кубка Гагарина.

– Ты говорил, что хотел в этом сезоне где-либо играть основным вратарем. Но в итоге согласился на конкуренцию в «Авангарде». Поменял позицию?

– Да не то что мнение поменял…Просто сначала неправильно понял ту информацию, которую мне дали насчет моего пребывания в «Авангарде». Потом мы встретились с Алексеем Сопиным (генменеджер «Авангарда» – Спортс’‘), поговорили.

Я понимаю, что мне никто не гарантирует статус первого номера, даже если бы я играл в какой-то другой команде.

Самое важное для меня – чтобы была объективная конкуренция, которая помогала бы мне с другим вратарем команды расти и развиваться, – сказал вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров .

