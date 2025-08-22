  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мишуров о решении остаться в «Авангарде»: «Не то что мнение поменял, просто сначала неправильно понял информацию. Для меня важна объективная конкуренция»
4

Мишуров о решении остаться в «Авангарде»: «Не то что мнение поменял, просто сначала неправильно понял информацию. Для меня важна объективная конкуренция»

Андрей Мишуров рассказал, почему передумал уходить из «Авангарда».

Прошлый сезон голкипер провел в «Адмирале» на правах аренды. На его счету было 52 матча с учетом Кубка Гагарина.

– Ты говорил, что хотел в этом сезоне где-либо играть основным вратарем. Но в итоге согласился на конкуренцию в «Авангарде». Поменял позицию?

– Да не то что мнение поменял…Просто сначала неправильно понял ту информацию, которую мне дали насчет моего пребывания в «Авангарде». Потом мы встретились с Алексеем Сопиным (генменеджер «Авангарда» – Спортс’‘), поговорили.

Я понимаю, что мне никто не гарантирует статус первого номера, даже если бы я играл в какой-то другой команде.

Самое важное для меня – чтобы была объективная конкуренция, которая помогала бы мне с другим вратарем команды расти и развиваться, – сказал вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров.

Хартли о канадских тренерах в КХЛ: «В хоккее нет паспортов – неважно, какой у тебя цвет кожи, язык или религия. Нужно обыграть всех, чтобы защитить титул»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Мишуров
logoАлексей Сопин
logoЧемпионат.com
logoАвангард
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев о главной потере «Адмирала» в межсезонье: «Сошников, однозначно. Характер у Никиты сложный, но я про него сразу все понял: лидер по натуре»
20 августа, 05:45
Серебряков о предсезонке «Авангарда»: «Выполняем установку тренера, стараемся выложиться на максимум, заложить фундамент на сезон. Нагрузки жесткие, конечно»
15 августа, 15:56
Генменеджер «Авангарда»: «Мало центров не бывает, Буше считает, что они могут играть с краю, я согласен. Три опытных вратаря с претензией на первый номер – проблема, уже сталкивались с этим»
5 августа, 14:11
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» играет с «Нефтехимиком»
13 минут назадLive
Ротенберг выложил фото с Овечкиным: «Только один человек забил больше Гретцки. Низкий поклон и уважение»
716 минут назадФото
Третьяк о стиле игры Бобровского: «Чувство, что он не ел целую неделю – и готов эту шайбу поймать, чтобы съесть. Как кот охотится за мышью»
28 минут назад
СКА хотел выменять Кравцова до его отъезда в НХЛ, сообщил «Матч ТВ»: «Клубы достигли предварительной договоренности, но «Трактор» не решился обменивать права»
341 минуту назад
Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев
757 минут назад
Стяг с фото Овечкина и числом 895 подняли под своды арены «Динамо». Капитану «Вашингтона» подарили золотую клюшку
35сегодня, 14:01Фото
КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»
1сегодня, 13:44
Сергей Гончар: «У Федорова сильнейшее катание за всю историю хоккея. Аналогов Сергею нет в современной НХЛ – его ставили в защиту, и он великолепно справлялся»
3сегодня, 13:25
Вячеслав Быков: «Никитин может привести ЦСКА к Кубку Гагарина. У него есть все для победы»
10сегодня, 13:12
Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»
7сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Динамо» Москва против «Ак Барса», «Трактор» провел матч с «Челметом»
59 минут назадLive
Дарьин перешел в «Адмирал». Контракт с экс-форвардом «Витязя» – на 2 года
сегодня, 12:35
Березкин о чтении: «Книга отца Хабиба – очень полезная и мотивирующая, она многое дала для моего воспитания. Не читаю регулярно, больше развиваюсь через видео»
5сегодня, 12:11
Шабанов о Радулове: «Этот молодой человек сильно любит хоккей. Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой»
1сегодня, 11:28
Гончар о работе в «Ванкувере»: «Прилетал на пару недель, потом возвращался домой. Я разбирал моменты, созванивался с ребятами – общение шло, даже когда я был дома»
сегодня, 11:06
Гернат о «Витязе»: «Деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира»
3сегодня, 09:57
Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»
сегодня, 09:25
Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»
сегодня, 08:59
Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
сегодня, 07:10
Гернат о контракте с «Локомотивом»: «Отъезд на Олимпиаду был одним из главных условий. В Федерации хоккея Словакии знают, что я вернулся в Россию»
сегодня, 06:58