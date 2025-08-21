Ги Буше: «Войнов и Чеккони не примут участия в Кубке Блинова. У ребят не долгосрочные травмы, но им потребуется определенное время, чтобы прийти в форму»
Ги Буше сообщил, что Джозеф Чеккони и Вячеслав Войнов пропустят Кубок Блинова.
– Чеккони и Войнов пока не играют. Они не готовы?
– Да, они пока не готовы. Они не примут участия в турнире. Порядка двух недель им понадобится на восстановление.
Хотелось бы, чтобы они потренировались больше, особенно это касается новичка лиги Чеккони.
У ребят не долгосрочные травмы, но им потребуется определенное время, чтобы прийти в форму, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
