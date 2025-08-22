Потуральски о первых матчах за «Авангард»: «В России совсем другая игра, нежели в Америке. Я потихоньку набираю ход. Когда начнется сезон, буду полностью готов»

Эндрю Потуральски сказал, что привыкает к российскому хоккею.

– Почувствовали облегчение после первого гола за «Авангард»?

– Да, мне еще надо немного привыкнуть. Переезд сюда – большая перемена в моей жизни. Здесь совсем другая игра, нежели в Америке. Но я потихоньку набираю ход, начинаю чувствовать себя комфортнее. Испытываю большое удовольствие от того, что забросил перед домашними болельщиками.

– Удивил ли чем-то уровень команд КХЛ? Насколько эта предсезонка помогает понять, что ждет впереди?

– Ребята мне что-то рассказывали, но нужно было выйти на лед самому, чтобы понять это. Как я и сказал, я начинаю привыкать ко всему. Предсезонка мне здорово помогает в этом, и в сентябре, когда начнется сезон, я уже буду полностью готов, – сказал форвард омского клуба.