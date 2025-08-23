Бенуа Гру: «Кравцов говорил мне, что хотел бы играть в «Тракторе». По его поводу мне звонили многие команды НХЛ»
Бенуа Гру заявил, что Виталий Кравцов хотел играть за «Трактор».
В межсезонье нападающий подписал соглашение с «Ванкувером». Также сообщалось, что хоккеист не хочет работать с Бенуа Гру.
– Общались ли вы с Виталием Кравцовым по ходу межсезонья?
– Виталий Кравцов звонил мне сам и говорил, что он хотел бы играть в «Тракторе». Я ему сказал, что тоже хотел бы видеть его в команде.
Но он прекрасно понимает, что я не являюсь участником переговоров и что это бизнес.
Также хочу отметить, что по его поводу мне звонили многие команды НХЛ. Посмотрим, как у него сложится в «Ванкувере».
На мой взгляд, он очень хороший хоккеист, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Источник: «РБ Спорт»
