Бенуа Гру: «Кравцов говорил мне, что хотел бы играть в «Тракторе». По его поводу мне звонили многие команды НХЛ»

Бенуа Гру заявил, что Виталий Кравцов хотел играть за «Трактор».

В межсезонье нападающий подписал соглашение с «Ванкувером». Также сообщалось , что хоккеист не хочет работать с Бенуа Гру.

– Общались ли вы с Виталием Кравцовым по ходу межсезонья?

– Виталий Кравцов звонил мне сам и говорил, что он хотел бы играть в «Тракторе ». Я ему сказал, что тоже хотел бы видеть его в команде.

Но он прекрасно понимает, что я не являюсь участником переговоров и что это бизнес.

Также хочу отметить, что по его поводу мне звонили многие команды НХЛ . Посмотрим, как у него сложится в «Ванкувере ».

На мой взгляд, он очень хороший хоккеист, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .