Фото
12

Ротенберг выложил фото с Якушевым: «Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы»

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Якушевым.

Первый вице-президент ФХР также перечислил достижения экс-нападающего «Спартака» и сборной СССР.

«Александр Сергеевич Якушев (род. 2 января 1947, Балашиха, Московская область) – советский хоккеист и тренер. 

Достижения:

Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), семикратный чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973–75, 1979).

На чемпионате мира 1975 года признан лучшим нападающим. Входил в символическую сборную чемпионата мира в 1974 и 1975 годах.

На Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы сыграл 90 матчей, забросил 64 шайбы. 

Трехкратный чемпион СССР (1967, 1969, 1976). Обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов.

Трижды становился лучшим снайпером чемпионата СССР (1968/1969, 1973/1974, 1975/1976).

Входил в список лучших хоккеистов СССР в 1965, 1967–1971, 1973–1977, 1979 годах.

Член Клуба Всеволода Боброва (517 шайб, 7 место)», – говорится в публикации в телеграм-канале члена совета директоров «Динамо» Романа Ротенберга

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
