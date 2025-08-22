Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы»

Роман Ротенберг выложил фото с Александром Мальцевым.

Первый вице-президент ФХР также перечислил некоторые достижения экс-нападающего «Динамо» и сборной СССР.

«Александр Николаевич Мальцев – советский хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР (1969). Родился 20 апреля 1949 года в Кирово-Чепецке.

Некоторые достижения:

Двукратный олимпийский чемпион: 1972 и 1976 годы, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года.

Девятикратный чемпион мира: 1969-1971, 1973-1975, 1978, 1981, 1983.

Восьмикратный чемпион Европы: 1969, 1970, 1973-1975, 1978, 1981, 1983», – написал член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81