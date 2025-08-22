Бурмистров о конфликте с Радуловым на тренировке «Ак Барса»: «Какая там драка, не смешите! Потолкались чутка – ничего особенного. Из мухи слона пресса раздула»
Александр Бурмистров вспомнил о конфликте с Александром Радуловым в «Ак Барсе».
– Ярких историй в биографию накопили: восстание против Знарка, драка с Радуловым...
– Да какая там драка, не смешите! Из мухи слона пресса раздула. Рассказываю как было. Челябинск. Обычная тренировка перед матчем. Настроение в команде на фоне результатов нервное. Что Радулов, что я – оба бесились на эту тему.
Шла отработка какого-то момента. Ну потолкались чутка по его итогам – ничего особенного… А ситуацию подсветили, и на фоне результатов «Ак Барса» она получила резонанс.
А там ничего такого. Ну реально… Перепалки в раздевалке и на льду – обычное дело в хоккейном коллективе, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
