Мама Овечкина: «Чувствуем, как Россия гордится Сашей. Приятно, что его чествовали на стадионе «Динамо», было много болельщиков, он был счастлив»

Мама Александра Овечкина заявила, что чувствует, как Россия гордится хоккеистом.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Сегодня на «ВТБ-Арене» чествовали нападающего «Вашингтона ». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо » подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку. Форвард является воспитанником клуба.

«Мы же динамовцы. Очень почетно и приятно, что Сашу так здорово чествовали именно на стадионе «Динамо». Было так много болельщиков, и все они так сильно любят Сашку.

Сашка был счастлив. Он здесь начинал, это его родной дом. Он очень горд быть динамовцем. Мы все динамовцы.

Я очень благодарна тем, кто это все организовал, мы все очень довольны этим днем. Конечно, мы чувствуем, как Россия гордится нами, гордится Сашей. Но самое главное, что я горжусь своим сыном», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.