Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»

Александр Овечкин вышел на лед «ВТБ-Арены» в джерси с дальневосточным леопардом.

Сегодня на арене чествовали нападающего «Вашингтона». Под своды домашнего стадиона хоккейного «Динамо» подняли стяг с фотографией Овечкина, а самому игроку вручили золотую клюшку. Форвард является воспитанником клуба.

«Это дальневосточный леопард – самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек», – сказал Александр Овечкин о джерси.

Гендиректор «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что клуб хочет провести один из матчей в стилизованных джерси.

«Хотим уделить внимание проблеме дальневосточного леопарда и один из сентябрьских матчей – это будет, скорее всего, конец сентября – провести в стилизованных джерси. Этих кошек осталось всего 120 в мире.

На самом деле эти редкие красивые животные имеют очень много общего с хоккеем – они сильные, выносливые, хотят всегда побеждать. Поэтому мы хотим тоже поучаствовать и поспособствовать, чтобы популяция этих чудесных, красивых животных только росла», – рассказал Сушко.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания, вид занесен в Красную книгу России.

Фото: t.me/dynamo_ru