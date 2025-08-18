СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
СКА одержал победу в первом матче предсезонки при Игоре Ларионове.
Клуб обыграл «Динамо» Санкт-Петербург из Olimpbet ВХЛ со счетом 5:2 в своем первом предсезонном матче.
За СКА сыграли новички клуба Тревор Мерфи, Игорь Ларионов-младший, Маркус Филлипс, Андрей Локтионов и Бреннан Менелл. Место в воротах с первых минут занял Артемий Плешков.
Это был первый матч клуба под руководством тренера Игоря Ларионова. Он возглавил команду в межсезонье, сменив на этом посту Романа Ротенберга.
СКА – «Динамо» Санкт-Петербург (Olimpbet ВХЛ) – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
1:0 – 10 Зыков (Воробьев, Мерфи), ГБ
2:0 – 37 Плотников (Зайцев, Воробьев)
2:1 – 40 Голиков (Меляков, Казаковцев), ГБ
3:1 – 41 Сапего (Педан, Романов)
3:2 – 47 Зинченко (Баин)
4:2 – 50 Зайцев (Ларионов, Мерфи)
5:2 – 60 Мерфи, ПВ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
