СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб

СКА одержал победу в первом матче предсезонки при Игоре Ларионове.

Клуб обыграл «Динамо» Санкт-Петербург из Olimpbet ВХЛ со счетом 5:2 в своем первом предсезонном матче.

За СКА сыграли новички клуба Тревор Мерфи , Игорь Ларионов-младший , Маркус Филлипс, Андрей Локтионов и Бреннан Менелл. Место в воротах с первых минут занял Артемий Плешков.

Это был первый матч клуба под руководством тренера Игоря Ларионова . Он возглавил команду в межсезонье, сменив на этом посту Романа Ротенберга.

СКА – «Динамо» Санкт-Петербург (Olimpbet ВХЛ) – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

1:0 – 10 Зыков (Воробьев, Мерфи), ГБ

2:0 – 37 Плотников (Зайцев, Воробьев)

2:1 – 40 Голиков (Меляков, Казаковцев), ГБ

3:1 – 41 Сапего (Педан, Романов)

3:2 – 47 Зинченко (Баин)

4:2 – 50 Зайцев (Ларионов, Мерфи)

5:2 – 60 Мерфи, ПВ