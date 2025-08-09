«Авангард» и «Автомобилист» ведут борьбу за Ружичку. Форвард покинет «Спартак» (Михаил Зислис)

«Авангард» и «Автомобилист» ведут борьбу за Адама Ружичку.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Ранее стало известно , что «Спартак» не может договориться с 26-летним форвардом о новом контракте.

В минувшем сезоне Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей‑офф он отметился 12 (7+5) баллами.

Сопин о Хмелевски и Ружичке: «У «Авангарда» два легионерских места, рассматриваем все варианты. Если закроем позицию центрального нападающего, сможем искать усиление по ходу сезона»