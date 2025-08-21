«Спартак» продлил контракт с Ружичкой на 2 года. У форварда 57 очков за 77 матчей в прошлом сезоне

«Спартак» продлил контракт с Адамом Ружичкой.

Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на два года.

Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет чемпионате КХЛ. Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков при полезности «минус 6».

«Поздравляем нашего словацкого форварда с подписанием нового контракта и желаем еще больше побед и результативных свершений на радость всем болельщикам «Спартака »!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)