«Спартак» продлил контракт с Ружичкой на 2 года. У форварда 57 очков за 77 матчей в прошлом сезоне
«Спартак» продлил контракт с Адамом Ружичкой.
Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на два года.
Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет чемпионате КХЛ. Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков при полезности «минус 6».
«Поздравляем нашего словацкого форварда с подписанием нового контракта и желаем еще больше побед и результативных свершений на радость всем болельщикам «Спартака»!» – сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
