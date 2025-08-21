3

Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)

Адам Ружичка в «Спартаке» может заработать до 150 млн рублей за два сезона.

Сегодня московский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним нападающим на два года.

По данным «Спорт-Экспресса», оклад Ружичка по новому контракту составит 45 млн рублей за сезон. Еще 30 млн в год он словак сможет получить в качестве бонусов.

Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков, став лучшим снайпером «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
