  • Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»

Максим Шабанов рассказал о своем отношении к религии.

В начале июля 24-летний форвард подписал соглашение с «Айлендерс» на год. В прошлом сезоне Шабанов набрал 87 (33+54) очков в 86 матчах за «Трактор» с учетом плей-офф.

– Хотел бы спросить у тебя про религию, твой ритуал после заброшенных шайб

– Родители не навязывали мне религию. Я пришел к этому со временем сам. Считаю, что на все воля Всевышнего!

Если у тебя в жизни хорошо – ты это заслужил. Если что-то не так, значит ты должен сделать работу над ошибками.

Я благодарен родителям! Они дали жизнь, воспитание, обучили ложку в руках держать и все остальное, – сказал нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Копейский рабочий»
