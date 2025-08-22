Гернат о «Витязе»: «Деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира»

Мартин Гернат прокомментировал расформирование «Витязя».

Подмосковный клуб снялся с предстоящего Фонбет чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

– Следили за тем, что происходило в лиге этим летом?

– Совсем немного.

– Но наверняка знаете, что «Витязь» приостановил выступления в КХЛ?

– Да. Никогда такого не видел. Конечно, деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира, – сказал защитник «Локомотива » Мартин Гернат .

