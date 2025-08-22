Гернат о контракте с «Локомотивом»: «Отъезд на Олимпиаду был одним из главных условий. В Федерации хоккея Словакии знают, что я вернулся в Россию»

Мартин Гернат назвал отъезд на Олимпиаду условием контракта с «Локомотивом».

В следующем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ не будет олимпийской паузы. При этом лига не будет чинить препятствий игрокам, которых пригласят на турнир в Италию.

– Было ли одним из ваших условий соглашение об отъезде на Олимпиаду в случае вызова в сборную?

– Да, это было одним из главных условий.

– Уже общались на эту тему с Федерацией хоккея Словакии?

– Да, они знают об этом. Знают, что я вернулся в Россию. Посмотрим, как все сложится, – сказал защитник «Локомотива ».