  • Хартли о том, что Рябыкин не достиг успеха в «Витязе»: «А кто там проявил себя? Даже Скотти Боумэну было бы сложно чего-то добиться. Я полностью уверен в Диме и Сергее Звягине»
3

Хартли о том, что Рябыкин не достиг успеха в «Витязе»: «А кто там проявил себя? Даже Скотти Боумэну было бы сложно чего-то добиться. Я полностью уверен в Диме и Сергее Звягине»

Боб Хартли высказался о том, что Дмитрий Рябыкин не добился успеха в «Витязе».

– Как вы оцениваете своих ассистентов Дмитрия Рябыкина и Сергея Звягина? Ведь в роли главных тренеров у них не все складывалось: один неудачно работал в «Витязе» и «Авангарде», второй тоже был уволен в Омске.

– Ну а кто в «Витязе» проявил себя? Даже Скотти Боумэну там было бы сложно чего-то добиться. Сергей и Дима работали в очень тяжелых обстоятельствах. Иногда клубам нужно проявлять больше терпения. У меня самого карьера сложилась удачно, но ведь нельзя всегда выигрывать. У других команд тоже есть хорошие тренеры, вратари, хоккеисты, лидеры. Все это должно совпасть. Конечно, тренер обязан делать свою работу, но многое зависит и от внешних факторов.

Что касается Звягина и Рябыкина – я полностью в них уверен. Я видел, как они работают. Когда только приехал в Россию и не знал двух слов по-русски, они относились ко мне как к брату. Поддерживали, помогали. У них огромный потенциал как у тренеров, и при этом они отличные люди: честные, трудолюбивые, непьющие.

Мы приходим в клуб к семи утра и уходим в восемь-девять вечера. Вот это и есть рецепт: вместе строить план и переносить его на лед. Поэтому могу работать с ними столько, сколько они сами захотят, – сказал главный тренер «Локомотива». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
