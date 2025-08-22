  • Спортс
Никишин о получении визы в США: «Думал, все пройдет быстро, но оказалось – нет. Четыре дня был в Стамбуле, потом сказали ехать в Саудовскую Аравию»

Александр Никишин рассказал о трудностях с получением визы в США.

Защитник покинул СКА и присоединился к «Каролине» по ходу минувшего Кубка Стэнли.

– Ваша история переезда в «Каролину» получилась громкой. Вы долго не могли получить визу, летали в несколько стран. Это был стрессовый период?

– В целом – нет. Все сводилось к ожиданию. Каждый день думал, что вот-вот пойду в консульство за визой.

Мне было без разницы, пришлось бы подождать еще неделю или две – я был готов. Просто думал, что все пройдет быстро, но оказалось, что нет. Так что все нормально, как есть, так и есть.

– Как развивались события с получением визы? Вы сначала полетели в Стамбул, потом в Саудовскую Аравию.

– В Стамбуле я был четыре дня. Потом мне сказали, что нужно ехать в Саудовскую Аравию. Там уже на следующий день мне поставили визу. То есть все произошло довольно быстро. Оттуда я полетел в США, прошел акклиматизацию и приступил к тренировкам.

Если бы не ребята из «Каролины», которые мне помогли, стресс был бы сильнее. А так, в целом, привык ко всему достаточно быстро.

– За четыре дня в Стамбуле удалось погулять, посмотреть город, отвлечься?

 – Да, гулял много, потому что делать было особо нечего. Интернет был постоянно подключен, так как ожидал звонка. Все время был на связи с агентом. Повезло, что встретил знакомых ребят, которые приехали туда как туристы. Присоединился к ним, и мы вместе гуляли.

– Физическая форма растерялась за время этих путешествий?

– Конечно, пауза между играми была длиннее, чем хотелось бы. В идеале – через неделю уже играть. Но тренировки в «Каролине» были серьезные.

И в игровом плане, и в плане физической подготовки все было на хорошем уровне. Догоняли как могли, – сказал защитник «Каролины» Александр Никишин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
