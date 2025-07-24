Кузнецов поучаствует в автограф-сессии по случаю мероприятия автосалона Dodge вместе с игроками «Вашингтона» Карлсоном и Томпсоном

Евгений Кузнецов поучаствует в автограф-сессии с игроками «Вашингтона».

В субботу Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM проведет ежегодное мероприятие, в рамках которого хоккеисты «Вашингтона » Джон Карлсон и Логан Томпсон проведут автограф-сессию.

Отмечается, что к игрокам также присоединится бывший нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов .

Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM – это автосалон, расположенный в Принс-Фредерике, штат Мэриленд, США. Он занимается продажей новых и подержанных автомобилей.

Кузнецов ранее сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне.