Кузнецов поучаствует в автограф-сессии по случаю мероприятия автосалона Dodge вместе с игроками «Вашингтона» Карлсоном и Томпсоном
Евгений Кузнецов поучаствует в автограф-сессии с игроками «Вашингтона».
В субботу Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM проведет ежегодное мероприятие, в рамках которого хоккеисты «Вашингтона» Джон Карлсон и Логан Томпсон проведут автограф-сессию.
Отмечается, что к игрокам также присоединится бывший нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов.
Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM – это автосалон, расположенный в Принс-Фредерике, штат Мэриленд, США. Он занимается продажей новых и подержанных автомобилей.
Кузнецов ранее сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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