Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
– Как вам работалось с Романом Ротенбергом?
– Хорошие отношения с ним сложились, и позитивные впечатления остались. Рад, что получилось с ним поработать, каких-то проблем не было. Хотя понятно, что мы не добились результата, который хотели.
Роман Борисович – очень энергичный тренер, который живет хоккеем. Он вникает во все нюансы, очень много смотрит игр, старается стать лучше с каждым днем. Это позитивный момент от работы с ним.
– Другие игроки говорили, что он постоянно скидывает видео разных игровых моментов, все время в хоккее.
– Видно, что человек живет хоккеем. Хорошо разговаривает на английском языке – это тоже большой плюс, в прошлом году он общался с генеральным менеджером «Монреаля», который приезжал в Санкт-Петербург.
Роман Борисович пытается как-то перенять опыт от других специалистов, тренеров и игроков. Постоянно находится в диалоге со всеми. Сам развивается и пытается развивать хоккей.
– Насколько вы удивились, когда в плей-офф он вышел в маске Хищника?
– Забавно было. Никто не знал об этом, поэтому все удивились. Он всегда пытается что-то придумать, по-разному мотивировать ребят и разбавить атмосферу. Он знает, как сделать шоу, его пресс-конференции тоже были популярны. Хоккей – это бизнес, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.