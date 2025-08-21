Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»

Михаил Григоренко поделился впечатлениями о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

– Как вам работалось с Романом Ротенбергом?

– Хорошие отношения с ним сложились, и позитивные впечатления остались. Рад, что получилось с ним поработать, каких-то проблем не было. Хотя понятно, что мы не добились результата, который хотели.

Роман Борисович – очень энергичный тренер, который живет хоккеем. Он вникает во все нюансы, очень много смотрит игр, старается стать лучше с каждым днем. Это позитивный момент от работы с ним.

– Другие игроки говорили, что он постоянно скидывает видео разных игровых моментов, все время в хоккее.

– Видно, что человек живет хоккеем. Хорошо разговаривает на английском языке – это тоже большой плюс, в прошлом году он общался с генеральным менеджером «Монреаля», который приезжал в Санкт-Петербург.

Роман Борисович пытается как-то перенять опыт от других специалистов, тренеров и игроков. Постоянно находится в диалоге со всеми. Сам развивается и пытается развивать хоккей.

– Насколько вы удивились, когда в плей-офф он вышел в маске Хищника?

– Забавно было. Никто не знал об этом, поэтому все удивились. Он всегда пытается что-то придумать, по-разному мотивировать ребят и разбавить атмосферу. Он знает, как сделать шоу, его пресс-конференции тоже были популярны. Хоккей – это бизнес, – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко .