«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 50 млн рублей за права на Денисенко. Форвард подпишет контракт на 2 года («Бизнес Online»)

«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 50 млн рублей за права на Григория Денисенко.

По информации «Бизнес Online», казанский клуб договорился о приобретении спортивных прав на 25-летнего форварда.

«Ак Барсу » еще предстоит согласовать с хоккеистом условия контракта. Ожидается, что Денисенко подпишет двухлетнее соглашение.

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».