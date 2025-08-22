Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»

Александр Романов высоко оценил игру Никиты Кучерова.

– Овечкина отличает мощь и сила броска, Никиту Кучерова – его интеллект, Коннора Макдэвида – скорость и техника. С кем из них наиболее сложно играть? Есть ли помимо них хоккеисты, которых так же сложно сдерживать?

– С Кучеровым – это хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. Мне кажется, у него самое высокое хоккейное IQ.

Если говорить про тех, что не россияне, то это Макар, Макдэвид, Нэтан Маккиннон . Да все топовые игроки действуют на запредельном уровне, просто вот эти играют еще лучше.

В нашей команде это Мэтью Барзэл . Он просто очков не так много набирает, потому что он обороняющийся. У нас команда такая системная, обороняющаяся, мы мало голов забиваем. Барзэл, как мне кажется, самый техничный игрок. Его катание, ведение шайбы на каком-то запредельном уровне. Да и в каждой команде есть такой игрок, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов.