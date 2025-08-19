Клаэссон о Кучерове: «То, как он может играть в пас и находить место на льду – феноменально. Не думаю, что есть игрок, который делает это лучше»
Фредрик Клаэссон считает, что Никита Кучеров лучше всех находит позицию.
Защитник московского «Динамо» ранее провел два сезона в системе «Тампы», сыграв 11 матчей за команду в регулярных чемпионатах НХЛ.
«То, как он может играть в пас и находить место на площадке, это феноменально.
Я не думаю, что есть игрок, который делает это лучше него. Это впечатляет, было классно играть с ним. Я помню несколько его секретов», – сказал Клаэссон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
