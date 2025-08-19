  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Клаэссон о Кучерове: «То, как он может играть в пас и находить место на льду – феноменально. Не думаю, что есть игрок, который делает это лучше»
7

Клаэссон о Кучерове: «То, как он может играть в пас и находить место на льду – феноменально. Не думаю, что есть игрок, который делает это лучше»

Фредрик Клаэссон считает, что Никита Кучеров лучше всех находит позицию.

Защитник московского «Динамо» ранее провел два сезона в системе «Тампы», сыграв 11 матчей за команду в регулярных чемпионатах НХЛ

«То, как он может играть в пас и находить место на площадке, это феноменально.

Я не думаю, что есть игрок, который делает это лучше него. Это впечатляет, было классно играть с ним. Я помню несколько его секретов», – сказал Клаэссон

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoНХЛ
ТАСС
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
logoФредрик Клаэссон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
110 июня, 17:14
Сергей Самсонов: «Кучеров провел феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ»
171 мая, 08:54
Плющев о Кучерове как лучшем российском игроке «Зачем такие эпитеты? А что мы скажем про Овечкина, Малкина и других в НХЛ? Никита – лучший на текущий момент»
1919 апреля, 16:43
Курдин о Кучерове: «Он в Америке более раскручен и узнаваем, чем в России. Может, пресса не совсем правильно освещает его игру, слова подтасовывает, поэтому Никита к ней так относится»
716 апреля, 08:30
Главные новости
Рантанена могут оштрафовать на 85 тысяч евро за нарушение сроков явки на военную службу в Финляндии
7 минут назад
«Спартак» продлил контракт с Ружичкой на 2 года. У форварда 57 очков за 77 матчей в прошлом сезоне
15 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» играет с «Сибирью», «Авангард» встретится с «Нефтехимиком»
422 минуты назадLive
Шабанов о переходе в НХЛ незадрафтованным: «Меня недооценивали какое-то время, возможно. Осуществил маленькую мечту, но впереди много работы»
138 минут назад
«Металлург» из Новокузнецка может сняться с ВХЛ из-за проблем с ареной: «Администрация города решила, что не будет платить за ее содержание, и идет на разрыв соглашения»
46сегодня, 08:15
Пономарев про обмен из «Каролины» в «Питтсбург»: «Я был поражен и сильно расстроился. Все еще считаю, что «Харрикейнс» подходили мне больше»
3сегодня, 07:52
Плющев о «Металлурге»: «Созданы все возможности, чтобы вернуть Кубок Гагарина. Вижу один сдерживающий фактор – психоэмоциональное состояние команды и тренера»
1сегодня, 07:40
Федоров о Боумэне: «Мы с Фетисовым иногда звоним Скотти и разговариваем о былом. Он добрый, понимающий – настоящий человек с большой буквы»
сегодня, 07:15
Шабанов о переходе в «Айлендерс»: «Четыре команды давали максимальный контракт. Сердцем почувствовал, что нужно туда»
8сегодня, 06:59
Гернат о продлении контракта с «Локомотивом»: «Ждал предложений из Северной Америки, но ничего не понравилось. Рад, что вернулся»
3сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников о Ларионове: «СКА подстраивается, старается стать лучше. Он любит, чтобы команда хорошо играла в пас, ребята думали, а не бежали сломя голову, чувствовали друг друга на химическом уровне»
22 минуты назад
Защитник «Динамо» Паталаха о примерах для подражания: «В НХЛ – Гавриков, в КХЛ – Пыленков. У Даниила хороший возраст и атакующие навыки»
25 минут назад
Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»
152 минуты назад
«Адмирал» поместил Попова в список отказов. Форварда выменяли у «Трактора» в конце июня
сегодня, 08:01
Рыбин о лучших игроках «Сочи»: «Есть Хафизов, Ибрагимов, другие ребята. Не хочется кого-то выделять – важно, чтобы команда играла»
сегодня, 07:27
Комментатор CS 2 начал встречаться с ведущей телеканала «Матч ТВ» Маргаритой Юргенсон
3сегодня, 06:47
Паталаха о психологии в хоккее: «Понял, что никогда не стоит опускать руки и сильно загоняться из-за неудач. Нужно работать дальше, тогда успех придет»
1сегодня, 06:45
Пономарев о чтении: «Примеряю на себя роли персонажей, ставлю себя на их место. Литература позволяет посмотреть под другим углом на то, как люди поступают»
3сегодня, 06:24
Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»
сегодня, 05:46
Забуга о селекции «Торпедо»: «Самая острая позиция для усиления – центры. Мы активно их смотрим, рынок Северной Америки в приоритете»
сегодня, 05:20