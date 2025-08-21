Бамп – лучший проспект «Филадельфии» по версии сайта НХЛ, Мартон – 2-й, Лучанко – 3-й
Алекс Бамп возглавил список лучших молодых игроков в системе «Филадельфии».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял нападающий Алекс Бамп.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Алекс Бамп;
2. н Портер Мартон;
3. н Джетт Лучанко;
4. з Оливер Бонк;
5. з Спенсер Гилл.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
