Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)

Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о Райана Джохансена.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

33-летний Джохансен не играл в прошлом сезоне. За карьеру у 4-го номера драфта НХЛ-2010 905 игр в регулярках лиги и 578 (202+376) очков. В плей-офф – 67 матчей и 54 (19+35) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Нэшвиллом». 

В марте 2024 года игрок был обменян из «Предаторс» в «Филадельфию». Соглашение нападающего с кэпхитом 8 млн долларов было рассчитано до конца сезона-2024/25, по условиям обмена 50% кэпхита осталось в платежке клуба из Теннесси. 

За «Флайерс» Джохансен не провел ни одного матча. В августе того же года клуб расторг с ним контракт, сославшись на существенное нарушение условий соглашения. 

В сентябре Ассоциация игроков НХЛ подала жалобу в связи с этой ситуацией. Агент игрока тогда же заявил, что у Райана серьезная травма, требующая операции. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
