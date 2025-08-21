Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Авангард» встретится с «Нефтехимиком»
В Омске продолжается Фонбет Кубок Блинова.
Фонбет Кубок Блинова
«Локомотив» – «Сибирь» – 12:00
«Авангард» – «Нефтехимик» – 16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Северсталь» – 2 очка (1 матч), «Авангард» – 2 (1), «Сибирь» – 1 (1), «Нефтехимик» – 0 (0), «Локомотив» – 0 (1).
