Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»

Ги Буше высказался о возможном возвращении Майкла Маклауда в «Авангард».

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

«Мы в постоянном контакте с агентом Майкла и ждем информации. Здесь все зависит от решения НХЛ , смогут ли ребята играть там.

Я думаю, что где-то через 5-10 дней должна появиться какая-то ясность», – сказал главный тренер «Авангарда ».