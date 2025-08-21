Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
Ги Буше высказался о возможном возвращении Майкла Маклауда в «Авангард».
Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.
«Мы в постоянном контакте с агентом Майкла и ждем информации. Здесь все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там.
Я думаю, что где-то через 5-10 дней должна появиться какая-то ясность», – сказал главный тренер «Авангарда».
