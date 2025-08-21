Фетисов – юным хоккеистам в Минске: «Без амбиций нечего в хоккее делать. Собирайтесь, идите домой в песочек играйтесь. Надо ставить перед собой большие цели, заниматься»
Вячеслав Фетисов отметил, что без амбиций в хоккее делать нечего.
Двукратный олимпийский чемпион встретился с юными белорусскими хоккеистами на минской «Чижовка-Арене».
Фетисов спросил у них, кто хочет стать лучшим в мире хоккеистом, на что услышал лишь несколько ответов.
«Всего два-три? Без амбиций нечего здесь (в хоккее – Спортс”) делать. Собирайтесь, идите домой в песочек играйтесь.
Надо ставить перед собой большие цели, заниматься. По-другому не бывает», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Он также подчеркнул, что в любом деле нужно ставить сложные задачи и не бояться их выполнять. По словам Фетисова, сегодня тренер и родители – самая главная поддержка начинающих спортсменов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sputnik
