Федоров о Боумэне: «Мы с Фетисовым иногда звоним Скотти и разговариваем о былом. Он добрый, понимающий – настоящий человек с большой буквы»

Сергей Федоров считает Скотти Боумэна человеком с большой буквы.

Игрок и тренер вместе работали в «Детройте» c 1993 по 2002 год.

– Боумэн сказал, что Федоров – один из его любимых учеников. Как повлиял великий тренер на вашу карьеру?

– Работа со Скотти – огромнейший профессиональный опыт. Боумэн никогда не повышал голос, говорил очень интересные, иногда непонятные нам вещи. В пылу событий, в перерывах матчей, в плей-офф.

Ты – игрок, только что со льда. Пульсируют вены, пот бежит градом, кровь бурлит. Я не всегда понимал, что он говорил и как к этому относиться. Но улавливал интонацию и серьезность слов, которые были сказаны. Не будем забывать, что английский – мой второй язык.

Однажды мне нужно было решить какие-то важные моменты, не связанные с хоккеем. Я обратился к Боумэну и увидел настоящего человека с большой буквы. Не ожидал, что Скотти обратится ко мне с открытой душой и большим сердцем. Он сделал все, о чем я попросил.

Это до сих пор меня повергает в большой шок. И я не осознавал до конца, как Боумэн мог быть таким добрым, понимающим и опытным человеком.

Как вы понимаете, говорю не совсем о стандартной просьбе. Но Скотти разрешил мне это сделать. Это заняло от трех до пяти дней. Боумэн понял мои нужды и то, что нам всем будет только лучше в конце сезона. Мы в ту пору готовились к плей-офф.

Тогда я по-настоящему узнал не тренера Боумэна, а человека Боумэна. Для меня это до сих пор очень большое откровение.

Иногда мы с Вячеславом Фетисовым звоним Скотти и разговариваем о былых временах, – сказал бывший хоккеист «Детройта» Сергей Федоров.

Федоров об НХЛ: «Я уехал в июле 1990-го – в те дни это звучало как «убежал». Потом в «Детройт» призвали Фетисова и Ларионова – «Русская пятерка» была культовой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
