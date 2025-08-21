  • Спортс
4

Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»

Михаил Григоренко поделился впечатлениями о работе с Евгением Кузнецовым в СКА.

– Какие впечатления от игры за одну команду вместе с Евгением Кузнецовым?

– Женя просто классный парень, очень жизнерадостный. Один, наверное, из самых позитивных ребят, которых я когда-либо встречал. От него всегда исходит сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке. Поэтому только положительные эмоции от него как от человека и от игрока.

– Другие хоккеисты говорят, что с ним трудно играть, потому что он смешит всех все время.

– В игре ты уже не обращаешь на это внимания. Только в раздевалке и в тренировочные дни. Но, конечно, он веселый парень, жизнерадостный, любит пошутить.

– Казалось, что он как игрок не мог найти себе место в команде…

– Я бы не сказал так. Он пропустил много матчей из-за травм. Если посмотреть на статистику, то он набирал очки практически в каждом матче. Возможно, кто-то ожидал, что Кузнецов возьмет и один всех обыграет.

Я считаю, что он достойно играл, был лидером и за ним тянулись остальные. Единственный момент, что ему не удалось пройти сезон без травм.

– Кузнецов сможет найти себе команду в НХЛ и вернуться на тот уровень?

– Надеюсь. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у него все получилось, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
