Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»
Сергей Сапего заявил, что не удивился отставке Романа Ротенберга из СКА.
Петербургский клуб ранее расторг соглашение с 44-летним специалистом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды. Позднее Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».
– Уход Романа Ротенберга из СКА стал для вас шоком? Как вы узнали об этом?
– Тренеры часто меняются в командах. Это часть бизнеса. Ничего такого. А узнал об отставке из новостей. Я дома был, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
