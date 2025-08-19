Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»

Сергей Сапего заявил, что не удивился отставке Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб ранее расторг соглашение с 44-летним специалистом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды. Позднее Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо ».

– Уход Романа Ротенберга из СКА стал для вас шоком? Как вы узнали об этом?

– Тренеры часто меняются в командах. Это часть бизнеса. Ничего такого. А узнал об отставке из новостей. Я дома был, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.