  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»
3

Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»

Сергей Сапего заявил, что не удивился отставке Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб ранее расторг соглашение с 44-летним специалистом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды. Позднее Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». 

– Уход Романа Ротенберга из СКА стал для вас шоком? Как вы узнали об этом?

– Тренеры часто меняются в командах. Это часть бизнеса. Ничего такого. А узнал об отставке из новостей. Я дома был, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoСергей Сапего
logoДинамо Москва
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
10вчера, 11:55
22 вывода перед новым сезоном КХЛ
23вчера, 09:15
Ротенберг поздравил Медведева с 70-летием: «Вы давно стали частью великой истории России. Благодаря вам я понял, нет ничего невозможного: от создания КХЛ до золота со СКА и сборной»
2214 августа, 09:43
Главные новости
Дементьев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Приятно, что НХЛ не следует политическим решениям, объективно оценивает вклад спортсмена. Дацюк тоже заслужил»
5 минут назад
Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»
17 минут назад
Исаков о Ларионове: «Величина, звезда. В «Торпедо» мне будет непросто после него, кто-то будет задавать провокационные вопросы, придется проявлять дипломатию»
27 минут назад
Фетисов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Почему так долго принимали решение? Это один из самых выдающихся хоккеистов, в двух подряд Кубках Стэнли его весомый вклад»
454 минуты назад
Артюхин о Голдобине: «СКА – идеальный вариант. Стиль Ларионова ему подходит, Николай сможет раскрыть свой потенциал, ему есть куда расти»
2сегодня, 15:55
Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й
28сегодня, 15:45
Контрольные матчи. «Лада» победила «Ак Барс», ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Салават» всухую проиграл «Автомобилисту»
15сегодня, 15:23
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Невероятно благодарен за эту огромную честь, всю жизнь буду хранить этот момент. С нетерпением жду встречи»
4сегодня, 14:31
Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»
4сегодня, 14:04
«Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Церемония пройдет 12 января 2026-го
56сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»
41 минуту назад
«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
сегодня, 16:04
Тамбиев об «Адмирале»: «Мужицкая команда – это когда игроки проявляют характер, силу воли, умеют переламывать матчи, играют до конца. Это приходит через тренировки, такая у меня философия»
сегодня, 15:26
Чехович получит 50 млн рублей от «Шанхая» за 2 года (Metaratings)
1сегодня, 14:57
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
сегодня, 14:46
Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
1сегодня, 14:14
Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»
сегодня, 13:50
Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»
5сегодня, 13:05
Исаков о молодежи «Торпедо»: «Силаев был в лагере «Нью-Джерси», Конюшков – в «Монреале». Ребята приезжают совершенно другими – очень заряжены, с новой целью»
сегодня, 12:40
Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»
сегодня, 11:57