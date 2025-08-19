Педан о СКА при Ларионове: «Изменений в сравнении с предыдущим тренером много: стало больше движения, меньше вбросов. Интересный хоккей»
Андрей Педан рассказал об изменениях в СКА после назначения Игоря Ларионова.
В июне петербургский клуб отправил в отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера. Позднее он вошел в совет директоров московского «Динамо».
«У Ларионова очень интересный хоккей. Думаю, по первой предсезонной игре это было заметно. Стало больше движения, меньше вбросов.
Изменений в сравнении с предыдущим тренером много, насколько изменилась команда в процентном соотношении не измеришь», – сказал защитник СКА Андрей Педан.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
