Педан о СКА при Ларионове: «Изменений в сравнении с предыдущим тренером много: стало больше движения, меньше вбросов. Интересный хоккей»

Андрей Педан рассказал об изменениях в СКА после назначения Игоря Ларионова.

В июне петербургский клуб отправил в отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера. Позднее он вошел в совет директоров московского «Динамо ».

«У Ларионова очень интересный хоккей. Думаю, по первой предсезонной игре это было заметно. Стало больше движения, меньше вбросов.

Изменений в сравнении с предыдущим тренером много, насколько изменилась команда в процентном соотношении не измеришь», – сказал защитник СКА Андрей Педан.