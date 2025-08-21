Майоров о новом контракте Ружички со «Спартаком»: «Трагедии не было бы, если бы ушел. Он был лучшим снайпером, но это в клубе, до всероссийского масштаба ему далековато»

Борис Майоров высказался о новом контракте Адама Ружички со «Спартаком».

Сегодня московский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним нападающим на два года.

Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ . Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков при полезности «минус 6».

«Здорово, что он подписал новый контракт. Но скажу, что если бы не продлил соглашение и ушел из «Спартака », большой потерей не стал был.

Да, он был лучшим снайпером в прошлом сезоне, но это в «Спартаке», а до всероссийского масштаба ему далековато. Пока Ружичка на этот уровень результативности не вышел с точки зрения уровня мастерства.

Так что если бы покинул команду – жалко, потеря, но трагедии в этом не было бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион.