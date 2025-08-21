  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майоров о новом контракте Ружички со «Спартаком»: «Трагедии не было бы, если бы ушел. Он был лучшим снайпером, но это в клубе, до всероссийского масштаба ему далековато»
11

Майоров о новом контракте Ружички со «Спартаком»: «Трагедии не было бы, если бы ушел. Он был лучшим снайпером, но это в клубе, до всероссийского масштаба ему далековато»

Борис Майоров высказался о новом контракте Адама Ружички со «Спартаком».

Сегодня московский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним нападающим на два года.

Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков при полезности «минус 6».

«Здорово, что он подписал новый контракт. Но скажу, что если бы не продлил соглашение и ушел из «Спартака», большой потерей не стал был.

Да, он был лучшим снайпером в прошлом сезоне, но это в «Спартаке», а до всероссийского масштаба ему далековато. Пока Ружичка на этот уровень результативности не вышел с точки зрения уровня мастерства.

Так что если бы покинул команду – жалко, потеря, но трагедии в этом не было бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКХЛ
logoАдам Ружичка
logoБорис Майоров
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» продлил контракт с Ружичкой на 2 года. У форварда 57 очков за 77 матчей в прошлом сезоне
4сегодня, 09:08
Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»
319 августа, 04:45
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
818 августа, 18:59
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» играет с «Нефтехимиком»
1728 минут назадLive
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
29 минут назад
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
4сегодня, 13:20
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
4сегодня, 13:03
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
11сегодня, 12:35
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
11сегодня, 12:19
Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год
7сегодня, 11:54
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
12сегодня, 11:25
Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)
3сегодня, 10:58
Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»
4сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
13 минут назад
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
242 минуты назадФото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
сегодня, 12:06
Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»
сегодня, 11:41
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
2сегодня, 09:58
Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»
6сегодня, 09:58
Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»
сегодня, 09:45
Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
2сегодня, 09:42