Майоров о новом контракте Ружички со «Спартаком»: «Трагедии не было бы, если бы ушел. Он был лучшим снайпером, но это в клубе, до всероссийского масштаба ему далековато»
Борис Майоров высказался о новом контракте Адама Ружички со «Спартаком».
Сегодня московский клуб объявил о продлении соглашения с 26-летним нападающим на два года.
Прошлый сезон стал для Ружички дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел 77 матчей с учетом плей-офф и набрал 57 (33+24) очков при полезности «минус 6».
«Здорово, что он подписал новый контракт. Но скажу, что если бы не продлил соглашение и ушел из «Спартака», большой потерей не стал был.
Да, он был лучшим снайпером в прошлом сезоне, но это в «Спартаке», а до всероссийского масштаба ему далековато. Пока Ружичка на этот уровень результативности не вышел с точки зрения уровня мастерства.
Так что если бы покинул команду – жалко, потеря, но трагедии в этом не было бы», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости