«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
«Авангард» заключил двустороннее соглашение с Егором Степановым на один сезон.
«По итогам сезона-2022/23 Степанов стал лучшим снайпером ВХЛ с 28 заброшенными шайбами и был удостоен приза имени Анатолия Фирсова как лучший игрок лиги.
В сезоне 2024/2025 форвард выступал в КХЛ за «Северсталь» и «Адмирал». Добро пожаловать в команду, Егор!» – говорится в заявлении омского клуба.
В минувшем сезоне Степанов отметился 11 (5+6) баллами в 51 матче регулярного чемпионата-2024/25. Нападающий также провел 1 игру в плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
