Танков о Козыреве: «Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»

Кирилл Танков считает Андрея Козырева главным новатором в КХЛ.

– Аренда в «Северсталь» – инициатива клуба или твоя?

– Это было решение обеих сторон, а я был тем игроком, который рад, что его хотят отдать для развития. Хочу поблагодарить всех, кто работал над моей арендой. Так сложилось, что менеджмент «Авангарда» и «Северстали» были в этом заинтересованы. Понимал, что это новая возможность вырасти, и был этому только рад.

– Твое знакомство с Андреем Козыревым состоялось в сезоне-2021/22, когда ты дебютировал в ВХЛ за «СКА-Неву»?

– Нет, не совсем так. Это было, когда я играл в «Варягах» свой дебютный сезон в МХЛ, а в «СКА-1946» Андрей Леонидович был помощником главного тренера. Как-то меня вызвали в «СКА-1946», и вот тогда я познакомился с ним. Уже в тот момент он обратил на меня внимание: помог разобраться с тактикой и влиться в команду. А уже потом встретились с ним в ВХЛ.

– Как тебе впечатление от работы с ним?

– Его видение, подход, тактика, отношение к хоккеистам вызывают огромное уважение и доверие. Как бы громко это ни прозвучало, но Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Невероятно счастлив, что буду с ним работать в этом сезоне.

– А уже тогда Козырев пропагандировал тот хоккей, который он ставит в «Северстали»?

– В «СКА-1946» был немного другой хоккей, а вот уже в ВХЛ – да. Тот сезон в «СКА-Неве» под его руководством был очень ярким: мы одержали огромное количество побед подряд и заняли второе место в регулярном чемпионате. Его тактика в то время – это что-то грандиозное, не зря в хоккейном сообществе его называют новатором, – сказал 23-летний нападающий. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
