Генменеджер «Торпедо» заявил, что клуб ищет центральных нападающих.

– Планируются приобретения, есть ли нехватка игроков?

– Их не хватает всегда. Хватает, только когда ты выиграл последний матч финала Кубка Гагарина. В тот момент все остаются довольны. До этого момента идет кропотливая работа.

Поиск вариантов качественного усиления продолжается. Если оно необходимо, то оно будет.

– Это касается центральных нападающих?

– Да, больше всего нас интересует эта позиция, потому что крайних форвардов достаточно. Создана хорошая глубина вместе с ребятами, которые находятся на двустороннем контракте.

Самая острая позиция для возможного усиления – центры. Их мы активно смотрим.

– Это и внутренний рынок, и внешний?

– Внутренний рынок на данный момент отсутствует, потому что люди, которые могут качественно нас усилить, уже имеют прописку в других клубах либо недоступны для возможных обменов.

Североамериканский рынок находится в приоритете, – сказал генеральный менеджер «Торпедо » Евгений Забуга .