Забуга о селекции «Торпедо»: «Самая острая позиция для усиления – центры. Мы активно их смотрим, рынок Северной Америки в приоритете»
– Планируются приобретения, есть ли нехватка игроков?
– Их не хватает всегда. Хватает, только когда ты выиграл последний матч финала Кубка Гагарина. В тот момент все остаются довольны. До этого момента идет кропотливая работа.
Поиск вариантов качественного усиления продолжается. Если оно необходимо, то оно будет.
– Это касается центральных нападающих?
– Да, больше всего нас интересует эта позиция, потому что крайних форвардов достаточно. Создана хорошая глубина вместе с ребятами, которые находятся на двустороннем контракте.
Самая острая позиция для возможного усиления – центры. Их мы активно смотрим.
– Это и внутренний рынок, и внешний?
– Внутренний рынок на данный момент отсутствует, потому что люди, которые могут качественно нас усилить, уже имеют прописку в других клубах либо недоступны для возможных обменов.
Североамериканский рынок находится в приоритете, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга.