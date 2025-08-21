Ингрэм прошел программу помощи игрокам НХЛ и сыграет в следующем сезоне. Вратарь «Юты» попал туда после смерти матери

Коннор Ингрэм прошел программу помощи игрокам НХЛ.

Голкипер «Юты » был допущен НХЛ и Ассоциацией игроков к командным тренировкам и матчам.

Ингрэм попал в программу помощи в марте 2025 года на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

В прошлом сезоне он провел 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье. «Юта» выбрала форварда под 4-м номером на драфте НХЛ-2025