  • Симашев и Бут – в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й
0

Симашев и Бут – в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й

Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в топ-5 лучших молодых игроков системы «Юты».

Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.

Его возглавил форвард Калеб Денуайе. Симашев и Бут оказались на третьей и четвертой позициях.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, форвард;

2. Тидж Игинла, форвард;

3. Дмитрий Симашев, защитник;

4. Даниил Бут, форвард;

5. Маверик Ламурье, защитник;

6. Михаэль Грабал, вратарь;

7. Макс Пшеничка, защитник;

8. Коул Бодуан, форвард;

9. Уилл Скахан, защитник;

10. Юлиан Луц, форвард.

Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
