Симашев и Бут – в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й

Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в топ-5 лучших молодых игроков системы «Юты».

Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.

Его возглавил форвард Калеб Денуайе . Симашев и Бут оказались на третьей и четвертой позициях.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Калеб Денуайе, форвард;

2. Тидж Игинла , форвард;

3. Дмитрий Симашев , защитник;

4. Даниил Бут , форвард;

5. Маверик Ламурье , защитник;

6. Михаэль Грабал , вратарь;

7. Макс Пшеничка, защитник;

8. Коул Бодуан , форвард;

9. Уилл Скахан , защитник;

10. Юлиан Луц , форвард.

