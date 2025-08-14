Симашев и Бут – в топ-5 проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff. Денуайе – 1-й, Игинла – 2-й
Дмитрий Симашев и Даниил Бут вошли в топ-5 лучших молодых игроков системы «Юты».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.
Его возглавил форвард Калеб Денуайе. Симашев и Бут оказались на третьей и четвертой позициях.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Калеб Денуайе, форвард;
2. Тидж Игинла, форвард;
3. Дмитрий Симашев, защитник;
4. Даниил Бут, форвард;
5. Маверик Ламурье, защитник;
6. Михаэль Грабал, вратарь;
7. Макс Пшеничка, защитник;
8. Коул Бодуан, форвард;
9. Уилл Скахан, защитник;
10. Юлиан Луц, форвард.
