Ингрэм о программе помощи НХЛ: «Моя мать умерла от рака груди в этом сезоне. Мне нужно поставить свое здоровье на 1-е место, с нетерпением жду возвращения к счастливой жизни»

Коннор Ингрэм высказался о том, что пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

Программа, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

«Для тех из вас, кто не знает, ранее в этом сезоне моя мать умерла от рака груди. После попытки вернуться к игре я понял, что сам не свой.

На этом этапе жизни мне нужно поставить свое здоровье на первое место и провести вдали необходимое количество времени, чтобы вернуться на 100%.

Хотя многие рассматривают программу как способ борьбы со злоупотреблением психоактивными веществами, я хочу отметить все, что они делают. Мне снова повезло иметь доступ к их сети специалистов мирового класса, чтобы, надеюсь, избежать долгосрочных негативных последствий от того, что я ставил свое здоровье на второе место.

Я с нетерпением жду получения необходимой мне медицинской помощи и возвращения к счастливой и здоровой жизни», – написал вратарь «Юты» Коннор Ингрэм.

«Я вернусь», – добавил голкипер.

Коннор Ингрэм не играет с 23 февраля. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Ингрэм уже проходил программу в 2021 году из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).