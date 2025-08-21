Федоров о приглашении на сборы ЦСКА: «Благодарен Никитину, не ожидал. ЦСКА снова будет великим, как и всегда, работа идет»

Сергей Федоров поблагодарил Игоря Никитина за приглашение на сборы ЦСКА.

– Вы же сейчас работаете на сборах ЦСКА? Как это получилось? Ведь теперь там главный тренер – Игорь Никитин.

– Очень рад, что Игорь Валерьевич меня пригласил. Никто не забыл, как я приходил в тренерство. Мы все эти вопросы решили сразу и по факту.

Не ожидал приглашения, но очень благодарен Никитину за то, что он меня попросил и внедрил в процесс становления новой команды ЦСКА.

Я горжусь этой ситуацией. Четыре года, пока мы не работали вместе с Никитиным в армейском клубе, пролетели как один день. И я в восторге от того процесса, который сейчас идет в ЦСКА.

Говорю не о победах, а именно о процессе. Идет работа, и ЦСКА снова будет великим, как и всегда. Вот так я отношусь к двум неделям в Минске, – сказал член наблюдательного совета и бывший главный тренер московского клуба.