Федоров о приглашении на сборы ЦСКА: «Благодарен Никитину, не ожидал. ЦСКА снова будет великим, как и всегда, работа идет»
– Вы же сейчас работаете на сборах ЦСКА? Как это получилось? Ведь теперь там главный тренер – Игорь Никитин.
– Очень рад, что Игорь Валерьевич меня пригласил. Никто не забыл, как я приходил в тренерство. Мы все эти вопросы решили сразу и по факту.
Не ожидал приглашения, но очень благодарен Никитину за то, что он меня попросил и внедрил в процесс становления новой команды ЦСКА.
Я горжусь этой ситуацией. Четыре года, пока мы не работали вместе с Никитиным в армейском клубе, пролетели как один день. И я в восторге от того процесса, который сейчас идет в ЦСКА.
Говорю не о победах, а именно о процессе. Идет работа, и ЦСКА снова будет великим, как и всегда. Вот так я отношусь к двум неделям в Минске, – сказал член наблюдательного совета и бывший главный тренер московского клуба.